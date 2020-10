Un 'Fiume tra Arti e Sapori’ torna al consueto appuntamento del 3° sabato di ogni mese a Sesto Calende.

Un Fiume tra Arti e Sapori’ torna al consueto appuntamento del 3° sabato di ogni mese. Sarà l’ordinato e coordinato schieramento dei gazebi bianchi a dare vivacità il prossimo week-end a Sesto Calende!

‘Un Fiume tra Arti e Sapori’ (in attesa di tornare alla propria collocazione originaria nelle Piazze Garibaldi e De Cristoforis) troverà una provvisoria collocazione lungo Viale Italia.

Gestito da Daniela Marantelli lunga la romantica passeggiata amata dai Sestesi (e non) troveranno spazio gli appassionati della tradizione, della manualità, del bello, dell'originale e del buon gusto in un piacevole incontro con le eccellenze enogastronomiche ed artigianato del territorio.

'Un Fiume tra Arti e Sapori', organizzato dal sodalizio che lega la Pro Loco, il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e ConfCommercio Gallarate Malpensa gode del patrocinio della Amministrazione Comunale.

