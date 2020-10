Esplosione nella serata di ieri (giovedì 15 ottobre) a Vanzaghello. Una banda in azione allo sportello della filiale della BPM in via Roma. Indagano i Carabinieri.

L'esplosione si è sentita non solo nella zona, ma anche in alcuni Comuni vicini. Un botto forte e improvviso che, inevitabilmente, ha generato panico e paura. Fanno saltare il bancomat della filiale della BPM a Vanzaghello: è successo nella serata di ieri (giovedì 15 ottobre) e, subito, allora sul posto si sono portati i Carabinieri. Sul numero dei malviventi, per ora, sono al lavoro, appunto, i militari dell'Arma che stanno vagliando tutti gli elementi raccolti per cercare di individuare, nel più breve tempo possibile, gli autori; mentre per quanto concerne la dinamica, almeno dai primi riscontri, sembrerebbe che i balordi siano arrivati a bordo di un'auto e, una volta in via Roma, hanno messo in atto il colpo. Come detto, hanno fatto esplodere lo sportello, per poi dileguarsi con il denaro contante contenuto all'interno, facendo perdere le loro tracce.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro