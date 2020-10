+IMPRESA è un progetto per la nascita, lo sviluppo e la crescita di imprese. Si rivolge a giovani imprenditori, commercianti, artigiani, imprenditori agricoli, professionisti con partita iva e giovani manager.

Con l’esplosione dell’epidemia globale Covid-19 il nostro Paese ha vissuto una situazione drammatica non solo sul piano sanitario e sociale ma anche economico. Durante il lockdown, con aziende chiuse e attività bloccate, è nata la necessità per un gruppo di giovani impegnati quotidianamente nel mondo delle aziende e delle partite iva di allearsi e fare squadra.

Tra i punti principali del programma di +IMPRESA vi è la valorizzazione della figura dell’imprenditore, la difesa del “Made in Italy” e l’attenzione verso temi non più trascurabili rivolti allo sviluppo sostenibile.

L’associazione vuole essere veicolo per la diffusione della cultura d’impresa attraverso momenti di formazione, dibattiti tematici, eventi, visite aziendali ed attività di carattere culturale e ricreativo. Infine +IMPRESA punta a creare una rete di stakeholders per condividere esperienze di business.

A dare l’annuncio sui social è direttamente il Presidente Fabio Gamba, giovane imprenditore dell’Alto-milanese che durante gli studi all’Università Bocconi ha fondato due start-up nel settore del vending. “L’imprenditorialità giovanile rappresenta un settore strategico per la crescita economica, sociale ed occupazionale di un Paese - ha affermato Gamba - “+IMPRESA nasce nel mezzo della crisi post Covid perché vogliamo ripartire al meglio e al più presto, vogliamo prepararci alle sfide che ci attendono, insieme. I nostri obiettivi sono chiari, chiederemo in ogni sede meno burocrazia, meno imposizioni, più libertà, +IMPRESA” chiosa Fabio Gamba.

Tra i fondatori anche Paolo Manna, dottore in economia e coordinatore di una struttura socio- assistenziale nella provincia di Pavia che dichiara: “Favorire gli investimenti in imprese giovani, innovative e tecnologiche, significa scommettere sul futuro e credere nel potenziale inespresso delle nuove generazioni. Tra i nostri progetti c’è anche il sostegno per lo sviluppo di nuove imprese”.

“Non dimenticheremo l’impegno nel sociale come valore aggiunto allo scopo di valorizzare solidarietà e volontariato. Creare valori all’interno dell’azienda crea allineamento, crea business, crea consapevolezza di chi si è e di chi si vuole essere” queste le parole di Andrea Annalisa Baiardi, già presidente di un’azienda no-profit orientata al collegamento tra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro con sede a Novara e fondatore di +IMPRESA.

