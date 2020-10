Sagra e Fiera annullate

Emergenza Covid: l’Amministrazione comunale ha deciso di annullare la Sagra di Santa Teresa, prevista per domenica 18 ottobre, e la Fiera di lunedì 19 ottobre.

Sagra di Santa Teresa e Fiera ad Arconate annullate. Alla luce dell’andamento dell’epidemia e del continuo aumento dei contagi, l’Amministrazione comunale ha, quindi, deciso di annullare la Sagra di Santa Teresa, prevista per domenica 18 ottobre, e la Fiera di lunedì 19 ottobre. "Siamo dispiaciuti per le associazioni e per gli operatori economici, ma l’emergenza sanitaria ancora in corso ci impone di evitare ogni situazione di potenziale rischio per la salute dei nostri concittadini - scrivono dal Comune - Non sarebbe prudente, nel mezzo dell’epidemia, organizzare due eventi che per loro natura attirano ogni anno centinaia di persone in piazza e per le vie del paese. La salute dei cittadini, in questo caso, ha la priorità assoluta e deve essere salvaguardata".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro