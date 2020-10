Covid: gestore bar guarito

Un'altra buona notizia quella che arriva da Turbigo. Già, perché il gestore del bar che aveva dovuto chiudere in quanto colpito dal Covid-19 è, ufficialmente, guarito. "Il giovane, infatti (residente nella vicina Nosate) - spiega il sindaco Christian Garavaglia - ha fatto il doppio tampone di controllo ed è risultato negativo. Nelle prossime ore, quindi, tornerà nella sua attività, che lo ricordiamo, comunque, aveva già riaperto grazie alla collaborazione del padre. Gli auguriamo, allora, una buona ripresa e un buon rientro. Siamo molto contenti, andiamo avanti, adesso, sempre rispettando quelle che sono le regole e le indicazioni".

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro