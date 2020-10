Arluno e il Covid-19

Il sindaco di Arluno, Moreno Agolli, spiega quella che è la situazione contagi e casi in paese. E, allo stesso tempo, invita i cittadini al massimo rispetto delle regole e delle indicazioni.

La bella notizia è di un nuovo guarito. Ma, a fronte di essa, ve ne è anche una non piacevole riguardante la salita dei contagi. Il sindaco di Arluno Moreno Agolli le rende note entrambe. E informa che i casi sono saliti da undici a diciotto unità. Tutto nel giro di un paio di giorni. Segno che il virus sta continuando a graffiare e della necessità di non abbassare la guardia ma semmai di intensificarla. "Molti di questi casi - spiega il primo cittadino arlunese - sono emersi in quest'ultima settimana, insieme ai positivi ci sono diverse persone in quarantena perché a stretto contatto". Circa la metà delle situazioni, si è sviluppata nell'ambito della cerchia familiare per effetto della vicinanza fisica stretta. Agolli non usa toni drammatici, ma rifugge anche dalle minimizzazioni. E definisce la situazione "preoccupante". E il corollario della sua preoccupazione è l'invito ai cittadini ad applicare "Maggior rigore e collaborazione".

