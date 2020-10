Magenta: dieci nuovi casi nel weekend

Anche Magenta, infatti, segna un incremento di contagiati nell'ultimo periodio. E lo fa con molti casi tra i giovani.

Una situazione in continua e rapida evoluzione, che segue il percorso ciclico della diffusione del coronavirus in tutta la regione. Anche Magenta, infatti, segna un incremento di contagiati nell'ultimo periodio. E lo fa con molti casi tra i giovani.

"I 10 nuovi casi registrati nel fine settimana fanno salire a 14 il numero dei cittadini positivi di cui 3 ricoverati, 1 dimesso e 10 al domicilio - spiega il sindaco Chiara Calati - La metà dei nuovi contagi ha meno di 40 anni. Il numero totale dall’inizio della pandemia è di 207 casi. Facciamo attenzione per la nostra salute e quella degli altri".

La parola d'ordine è quindi prudenza e massimo rispetto delle norme, anche del nuovo Dpcm, per evitare di veder crescere la curva dei contagi.

