Gruppi di cammino per sensibilizzare

Un nutrito gruppo di persone, con tanto di pettorina, si sono ritrovate ieri mattina (sabato 10 ottobre) lungo la strada alzaia del Naviglio Grande per sensibilizzare sul tema della salute mentale. Si è tenuto nelle scorse ore, in occasione della Giornata Mondiale della salute Mentale, il classico appuntamento che quest’anno ha visto diversi gruppi di cammino prendere parte a dei percorsi in svariate località. Lo scorso anno l’iniziativa portò i partecipanti a camminare da Abbiategrasso a Morimondo. In questo 2020 un gruppo era a Boffalora sopra Ticino, mentre altri si sono radunati in altre località. Tutti collegati via Zoom per scambiarsi le reciproche esperienze. “Lo scopo comune – hanno spiegato – era quello di sensibilizzare su questo tema e far capire che non è affare esclusivo dei servizi che si occupano di salute mentale, ma deve coinvolgere tutta la comunità”.

