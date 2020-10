Vanzaghello: Covid a scuola

Un caso di Covid-19 a scuola a Vanzaghello. Sono state, subito, avviate tutte le procedure necessaria e specifiche. I positivi in paese, intanto, ad oggi sono 3.

Un caso di Covid-19 a scuola a Vanzaghello. A darne comunicazione, come sempre, è il sindaco Arconte Gatti: "Abbiamo prontamente sentito il dirigente scolastico - afferma - che ha, subito, avviato tutta la procedura di messa in sicurezza degli alunni e di una classe e del personale coinvolto". Mentre per quanto riguarda il paese, il totale dei positivi, ad oggi, in base alle informazioni di Ats, è di 3. "Siamo entrati nel periodo in cui la nostra responsabilità individuale dovrà essere ancora maggiore - continua il primo cittadino - mantenendo uno spirito di reciproca collaborazione e buon senso. E' doveroso indossare, dunque, le mascherine, rispettare il distanziamento sociale, non creare assembramenti e lavare spesso le mani".

