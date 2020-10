Buscate: progetti anti truffe

Con il Decreto 11732 del 7 ottobre 2020 di Regione Lombardia sono stati finanziati 27 progetti, di cui 8 nella Provincia di Milano, e tra questi 8 c'è, appunto, anche Buscate.

La giunta di Buscate, guidata dal sindaco Fabio Merlotti ha lavorato alacremente notte e giorno per avere accesso a dei fondi atti a finanziare dei progetti contro le truffe agli anziani, un tema particolarmente caro al Maggiore Alfonso Falcucci, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, che ha ribadito anche di recente l'importanza di mettere in atto delle misure di tutela verso questa fascia di popolazione più suscettibile ai raggiri. “Con il Decreto 11732 del 7 ottobre 2020 di Regione Lombardia sono stati finanziati 27 progetti, di cui 8 nella Provincia di Milano, e tra questi 8 c'è la nostra Buscate – spiega il primo cittadino buscatese – Per un totale complessivo del progetto di 8500 euro, di cui 6800 euro finanziati dalla Regione”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro