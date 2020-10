COVID Buscate: 2 i casi

Aggiornamento Covid-19 a Buscate: "Ad oggi (sabato 10 ottobre, ndr) i casi accertati sono 2 – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Mentre alcuni cittadini sono in attesa di tampone".

Aggiornamento Covid-19 a Buscate: “Ad oggi (sabato 10 ottobre, ndr) i casi accertati sono 2 – spiega il sindaco Fabio Merlotti – Mentre alcuni cittadini sono in attesa di tampone. Direi che la situazione non desta allarmismo ed è tutto sotto controllo”. “Riguardo al Coronavirus e alla Fiera del Sasen, che non vi è stata e per la quale decisione si è alzata anche una piccola polemica, siamo, invece, contenti di averci visto lungo: andando incontro alla stagione fredda, era prevedibile una nuova impennata dei contagi e dicendo sì a una fiera, che per definizione crea assembramenti, ci sembrava di vanificare anche tutti gli sforzi fatti per mettere in sicurezza le scuole, anche alla luce del nuovo Dpcm, che prevede la mascherina tutto il giorno anche all'aperto, fermo restando che ci dispiace molto per gli operatori economici che non hanno potuto partecipare”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro