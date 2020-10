Le feste degli Oratori

Oltre alle celebrazioni dei sacramenti, sono le ‘Feste’ di apertura dell’anno oratoriano a dare il segno del tentativo di ripresa.

Oltre alle celebrazioni dei sacramenti, sono le ‘Feste’ di apertura dell’anno oratoriano a dare il segno del tentativo di ripresa. Lo scorso 4 ottobre si è iniziato a Robecchetto con la Santa Messa in parrocchia, il pic-nic per adolescenti e preadolescenti ed il gioco per famiglie. Questa domenica, invece, 11 ottobre, sarà la volta dell’Oratorio San Luigi di Turbigo. La modalità è la medesima: Santa Messa alle ore 10.30 in chiesa parrocchiale; dalle 12 pic-nic per i ragazzi con possibilità di acquistare in loco panino con salamella e patatine fritte; dalle 14 giochi e festa insieme. Accanto ai momenti di svago iniziano anche le iscrizioni al catechismo, tutti organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid19.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro