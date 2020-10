'La Musica Nel Cuore' è anche pensato come collaborazione con i teatri della zona, è uno spettacolo semplice e versatile, che inizierà la sua tournée con le due date a Cuggiono il 17 e il 24 ottobre.

La Musica Nel Cuore è una nuova produzione degli Operandisti Moderni, pensata come trampolino di ri-lancio delle attività post lockdown.

Impegnati da diversi anni nel teatro musicale, La Musica Nel Cuore è una tipologia di spettacolo completamente nuova per la Compagnia Teatrale cuggionese, che ha dovuto ripensare sé stessa per mettere in scena uno spettacolo in sicurezza e distanziamento.

Il tema? Uno dei più belli e più appassionanti della storia: l’amore! Raccontato attraverso la musica e le parole delle più belle canzoni italiane di sempre da Massimo Ranieri a Francesco de Gregori, Tiziano Ferro, Franco Battiato, Mia Martini, Gianni Morandi; questi sono solo alcuni dei tanti artisti omaggiati. Si tratta infatti di uno spettacolo/concerto, dove Matteo Cassani, supportato da cantanti ospiti e corpo di ballo, si mette in gioco su un terreno completamente nuovo: quello del one man show. Una sfida difficile ed impegnativa, che vedrà il giovane Direttore Artistico degli Operandisti Moderni sul palco per quasi un’ora e mezza di musica e canzoni indimenticabili.

“La Musica Nel Cuore nasce dal desiderio di riprendere contatto con il pubblico e tornare a far vivere il teatro anche in ambito locale” racconta Matteo. “Gli Operandisti Moderi stavano lavorando ad un grande progetto, una nuova produzione che avrebbe dovto vedere la luce lo scorso semestre ma che a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto posticipare alla prossima primavera. Abiamo quindi pensato ad uno spettacolo che da un lato non impegnasse eccessivamente le squadre artistiche, contemporaneamente appunto al lavoro per la nuova produzione ormai del 2021, dall’altro un evento strutturato artisticamente nel rispetto delle importanti normative vigenti; ne è nato qualcosa di diverso dai normali musical che proponiamo, ma interessante, che ci permette di sperimentare forme diverse di spettacolo, nelle quali cerchiamo anche di volgere a nostro favore alcune necessarie limitazioni: un esempio fra tutti, il Corpo di Ballo munito di mascherina a protezione delle vie aeree: da una iniziale limitazione, ne è nata invece una potenzialità costumistica e scenica, con mascherine brillanti e colorate!” Anche la gestione della Sala ha fatto di necessità virtù, innovandosi con i libretti di sala online, visionabili dai propri smartphone tramite QR CODE!”.

La Musica Nel Cuore è anche pensato come collaborazione con i teatri della zona, è uno spettacolo semplice e versatile, che inizierà la sua tournée con le due date a Cuggiono (MI) il 17 e il 24 Ottobre, e continuerà nei mesi successivi in molti teatri della zona! Per tutte le info sulle date: https://operandistimoderni.altervista.org/la-musica-nel-cuore/

Per la prenotazione dei posti, vivamente consigliata per motivi organizzativi legati ai protocolli di sicurezza, è attivo sia il servizio online (https://operandistimoderni.altervista.org/prenota-il-tuo-biglietto/ ) che il numero 3334086631.

