Interventi alle Medie

L'Amministrazione comunale di Magnago spinge con decisione verso un potenziamento della funzionalità delle sue strutture scolastiche. Lavori per i serramenti.

Ventotto mila euro vengono dalla Regione, 17 mila ce li ha messi il Comune. Tutto al servizio di una finalità precisa: dare un'iniezione di modernità ed efficienza ai serramenti e al sistema di aerazione dei plessi scolastici cittadini. L'Amministrazione comunale di Magnago spinge con decisione verso un potenziamento della funzionalità delle sue strutture scolastiche. "I lavori riguarderanno le scuole Medie - spiega il vicesindaco Andrea Scampini - si tratta di sostituire dei serramenti che in alcuni casi risalgono addirittura agli anni ottanta. Inoltre si lavorerà per migliorare l'impianto di aerazione che rappresenta, specialmente in un periodo di emergenza come questo, un fattore di estrema importanza". Gli interventi si concentreranno su una decina di aule e, conclude Scampini, "Saranno effettuati approfittando della pausa delle vacanze natalizie".

