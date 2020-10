Quiz, challenge e divertimento per promuovere l'importanza del plurilinguismo: l'Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza unita alle scuole del continente sotto l'egida del Consiglio d’Europa.

L'Istituto paritario Maria Ausiliatrice di Castellanza (VA) ha celebrato, dal 25 settembre al 2 ottobre, la Giornata Europea delle Lingue con un progetto speciale plurilinguistico dedicato alle classi seconde della scuola secondaria di I grado. L'iniziativa dal titolo ‘Who wants to be a (languages) millionaire? ¿Quién quiere ser millonario (de idiomas)?’, che ha coinvolto i docenti di lingua inglese e lingua spagnola, ha fatto riflettere gli alunni di 2^A e 2^B l'importanza del plurilinguismo e della valorizzazione della ricchezza linguistica di ciascun popolo, espressione della propria cultura. Attraverso un quiz e la realizzazione di alcune challenge linguistiche, gli allievi hanno riconosciuto l'importanza della conoscenza delle lingue straniere per ciascun cittadino dell'Unione Europea, che ha l'opportunità di vivere, viaggiare, studiare e lavorare in un continente senza confini.

La Giornata Europea delle Lingue si celebra ogni anno il 26 settembre dal 2001 ed è promossa e coordinata dal Centro Europeo per le Lingue Moderne del Consiglio d'Europa - la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente, che include 47 Stati membri, tra cui i 27 membri dell'Unione europea. L’obiettivo è incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale, promuovere la diversità linguistica e incoraggiare l’apprendimento permanente delle lingue straniere, lungo tutto l'arco della vita.

Considerate le limitazioni dovute alle norme anti-covid, gli allievi delle classi seconde hanno trovato il modo di coinvolgere anche il resto della scuola nel progetto con la realizzazione di un video (al momento work-in-progress) sulla loro esperienza nell'ambito della Giornata Europea delle Lingue. Al motto di ‘Unità nella differenza’, l’iniziativa si inquadra anche nel contesto dell'insegnamento dell'Educazione Civica, che in questo anno scolastico 2020/2021 rientra nel curricolo scolastico come materia di studio trasversale alle varie discipline.

L'Istituto Maria Ausiliatrice è da sempre attento allo sviluppo di solide capacità linguistiche nel curricolo scolastico degli allievi della scuola secondaria di I grado, che studiano la seconda lingua comunitaria (ovvero la lingua spagnola) in ottica potenziata, per un impegno di 3 ore settimanali (a fronte delle 2 obbligatorie). Attraverso corsi pomeridiani di preparazione specifica, gli allievi sono, inoltre, accompagnati nel conseguimento delle certificazioni linguistiche KET di inglese e DELE di spagnolo.

L’iniziativa dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza è stata inserita anche nel calendario ufficiale degli eventi.

