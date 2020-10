COVID: un guarito e nuovo caso a Turbigo

C'è una persona guarita, ma c'è anche un nuovo caso di positività a Turbigo. Inoltre il bar temporaneamente chiuso, adesso può, finalmente, riaprire.

Tre notizie per quanto riguarda la situazione Covid-19 a Turbigo. E, come sempre, a darle è il sindaco Christian Garavaglia: "Parto, innanzitutto, con la conferma della guarigione di un nostro concittadino - dice - Questa persona ha, infatti, fatto i tamponi di controllo ed è risultato negativo, sebbene le condizioni di salute non siano ottimali e, quindi, è ancora sotto controllo. Quindi, il bar temporaneamente chiuso a causa della positività del gestore e della quarantena del padre che lo aiutava; ebbene, quest'ultimo è risultato negativo ai controlli e, perciò, è nella condizione di poter riaprire l'attività". Infine, c'è anche e, purtroppo, un nuovo caso di positività. "Una situazione all'interno di un nucleo familiare, dove già è presente un turbighese che ha contratto il virus - ribadisce il primo cittadino - Ad oggi, allora, il numero di persone che hanno contratto il Covid è pari a 2, oltre a quella che si trova nel territorio del Comune di Milano".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro