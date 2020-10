Tre borse di studio universitarie

Il Comune di Casorezzo promuove tre borse di studio del valore di 300 euro ciascuna per sostenere i suoi studenti più brillanti in ambito universitario in vista del decollo dell'anno accademico 2020/2021.

Un omaggio al merito, un investimento sul futuro. Il Comune di Casorezzo promuove tre borse di studio del valore di 300 euro ciascuna per sostenere i suoi studenti più brillanti in ambito universitario in vista del decollo dell'anno accademico 2020/2021. Gli aspiranti al riconoscimento devono risiedere sul territorio comunale da almeno tre anni e avere concluso con un buon profitto l'ultimo anno di scuole Superiori. Le borse di studio, che saranno consegnate con una cerimonia in programma il 12 dicembre alle 11 nel palazzo Municipale, potranno essere richieste entro il 2 novembre e saranno attribuite "Agli studenti che hanno ottenuto negli esami di Maturità la votazione più alta". L'indirizzo a cui inviare la candidatura è protocollo [at] comune [dot] casorezzo [dot] mi.

