Il commercio fa squadra

Le attività commerciali di Turbigo mettono assieme le forze. Ecco l'Unione Commercianti e Artigiani per far tornare a vivere il paese e dove tutti siano davvero protagonisti.

Quando "l'unione fa la forza". E mai, come in questo caso, proverbio fu più azzeccato. Già perché a Turbigo le attività commerciali, appunto assieme, hanno deciso di guardare al presente ed al futuro e di farlo in maniera sempre più concreta e mirata, dando vita ad una vera e propria Unione Commercianti e Artigiani. "L'iniziativa nasce agli inizi di quest'anno, grazie ad un'idea di Francesco Gritta - spiegano - Da quel momento, dunque, ci siamo, subito, attivati per mettere 'nero su bianco' la proposta e renderla operativa". Diversi gli obiettivi e i punti cardine della neonata realtà. "Un progetto che vuole essere, in primis, un aiuto tra tutti noi che abbiamo esercizi commerciali in paese - continuano - e, poi, ovviamente, un punto di riferimento per Turbigo per darle un mano a crescere. Non avendo, purtroppo, sostegno esterno, abbiamo, perciò, deciso di unire le forze, al fine di avere una linea comune e cercare di sostenerci gli uni con gli altri". Un importante canale che, come detto, ha cominciato a muovere i primi passi oggi, ma è già proiettato al domani. "Fondamentale sarà il confronto e lo scambio di idee, cercando di creare una serie di momenti e iniziative che coinvolgano il commercio locale e i turbighesi - affermano - Siamo partiti, ad esempio, in occasione della Festa Patronale, con una coccarda con i colori del paese che i commercianti e gli artigiani hanno esposto. E adesso proseguiremo, perché è necessario, innanzitutto, rapportarsi in modo costante e percorrere la medesima strada. Il traguardo, insomma, sarà quello di coinvolgere la maggior parte delle realtà cittadine, la stessa popolazione e le associazioni per una Turbigo che sia protagonista e che non si fermi al presente, ma si proietti al futuro. In tale senso, solo per citare alcune proposte, stiamo programmando il periodo del Natale, quindi vogliamo onorare le varie feste e ampliare gli appuntamenti oltre al Turbigusto".

