'Il mio amico Carl' si presenta

E’ stato presentato venerdì sera in Casa Giacobbe a Magenta, davanti ad un folto pubblico, nel rispetto delle norme anti Covid, il libro dello studente liceale Riccardo Previde Massara intitolato ‘Il mio amico Carl’. Parla di un ragazzino che per tenere compagnia alla zia malata inventa un robot cantastorie. Ne escono storie di affetto, amicizia, solidarietà. Uno spaccato di un mondo che, spesso, si vuole tenere lontano ed è il periodo della malattia. “Pur tuttavia è un evento che rientra nella vita di ognuno di noi – ha spiegato Francesco Bigogno di Cuori Grandi Onlus che ha organizzato la serata – E’ per questo che abbiamo voluto presentare il libro pubblicamente focalizzando l’attenzione su tematiche importanti come quelle trattate da Riccardo nel suo libro”. Erano presenti la sociologa Emma Garavaglia che ha parlato del mondo umano inserito nella tecnologia, la psicologa Lorena Vergani, la dirigente scolastica Maria Cristina Dressino e la professoressa di italiano Carmen Arecchia, colei che ha spinto Riccardo a scrivere il libro. Riccardo, ricordiamo, lo ha scritto da alunno di terza media in attesa di sostenere l’esame finale e durante il periodo dell’emergenza sanitaria. C’erano anche Anna Bigogno, che oltre ad essere insegnante è mamma di Riccardo, Arabella Biscaro nel ruolo di presentatrice, e il sindaco Chiara Calati. Molte le insegnanti presenti e le mamme delle associazioni che periodicamente forniscono aiuto alle scuole. “Abbiamo parlato di tematiche importanti – ha detto Bigogno – Nonostante la pioggia e il problema del contingentamento la gente ha risposto in maniera ottimale”. Disponibili alla vendita del libro ‘Il mio amico Carl’ le tre librerie di Magenta, La Memoria del Mondo, la Libreria Cattolica e Il Segnalibro. Il costo del libro è di 5 euro e l’intero ricavato verrà devoluto interamente alla missione di Maristella Bigogno in Togo. “La nostra idea, come associazione Cuori Grandi che quest’anno raggiunge i dieci anni di vita – conclude Bigogno – è quella di organizzare serate come questa almeno una volta al mesa”.

