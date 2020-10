Rapina in farmacia

Il malvivente si è presentato nel pomeriggio di ieri (venerdì 2 ottobre). Dopo avere minacciato chi in quel momento si trovava dietro al banco, è fuggito con il registratore di cassa.

Si è presentato nel pomeriggio. Pochi istanti, ha minacciato chi in quel momento si trovava dietro il banco e, poi, si è allontanato con il bottino. Rapinatore in azione alla farmacia 'Sant'Anna' di via Lonate a Castano Primo. E' successo ieri (venerdì 2 ottobre) e, come detto, il malvivente (da quanto si è saputo a volto scoperto), ha fatto la sua comparsa nell'attività commerciale, prima di dileguarsi con il registratore di cassa. Sul posto si sono, subito, portati gli agenti della polizia locale e i carabinieri che, dopo avere raccolto le testimonianze, hanno avviato le indagini, per cercare di identificare il balordo.

