Castanese: 'sospetto Covid'

Un giocatore della Prima squadra della Castanese in quarantena per 'sospetto Covid-19'. Rinviata la gara di domenica e sospesi gli allenamenti, in attesa dell'esito del tampone.

Proprio in queste ore ha effettuato il tampone, ma, intanto, aspettando quello che sarà l'esito, ci si è, subito, mossi come previsto dai vari protocolli con le specifiche azioni: rinvio della partita di domenica e 'stop' a tutte le attività della Prima squadra. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore, direttamente sulla pagina Facebook della Castanese, appunto per informare che un calciatore è stato messo in quarantena per 'sospetto Covid-19'. "Non appena ci è giunta la segnalazione - spiega il presidente Sergio Zucchi - abbiamo attivato le procedure in simili situazioni. Mentre, insomma, da una parte il giocatore si è sottoposto ai controlli del caso, dall'altra, seguendo quelle che sono le procedure FIGC, abbiamo provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio della gara prevista per domenica 4 ottobre contro Milano City F.C; contestualmente, ed in via precauzionale, sono stati sospesi integralmente gli allenamenti per l'intero gruppo squadra fino all’esito degli accertamenti sanitari in corso".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro