"Nessuna raccolta fondi in casa"

A lanciare l'allarme è l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, informando, appunto, la popolazione che la Croce Azzurra Ticinia non ha autorizzato né incaricato alcuno ad effettuare raccolta fondi presso le abitazioni dei cittadini per conto del Comune.

"Nessuna raccolta fondi nelle abitazioni". Occhio, insomma, perché è una truffa! A lanciare l'allarme è l'Amministrazione comunale di Vanzaghello, informando, appunto, la popolazione che la Croce Azzurra Ticinia non ha autorizzato né incaricato alcuno ad effettuare raccolta fondi presso le abitazioni dei cittadini per conto del Comune. "Non aprite, quindi, a nessuno e segnalate sempre casi sospetti, chiamando la Polizia locale al numero 0331 308931/32/33/34".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro