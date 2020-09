La statua della Madonna in Parrocchia

Il futuro la vedrà nel nuovo sito a Madonna in Campagna, ma intanto la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa resterà nella chiesa Parrocchiale di Vanzaghello fino al 7 ottobre.

Il futuro la vedrà nel nuovo sito a Madonna in Campagna, ma intanto la statua della Madonna della Medaglia Miracolosa resterà nella chiesa Parrocchiale di Vanzaghello fino al prossimo 7 ottobre. E qui, allora, ecco che i fedeli potranno pregarla e venerarla, dedicandole qualche istante di fede. Certamente un'occasione importante per la comunità vanzaghellese e, più in generale, per tutti coloro che si troveranno nel paese del nostro territorio.

