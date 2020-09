Discarica: assemblea pubblica

Discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali proposto dalla società Solter: venerdì 2 ottobre, alle 21, a Busto Garolfo è in programma un'assemblea pubblica.

La carne messa al fuoco sarà molta. Si va dalle perplessità sull'atteggiamento assunto da Città Metropolitana a quelle sulle operazioni di preparazione già avviate da chi intende realizzare l'intervento passando per la richiesta di un incontro al ministro dell'ambiente Sergio Costa. Tutto riconducibile a un denominatore comune: l'opposizione di Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, Parco del Roccolo, Comitato Antidiscarica, Legambiente e diversi cittadini al progetto di creazione di una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali proposto dalla società Solter. Una questione che, ancora una volta, le istituzioni della zona vogliono condividere con i cittadini invitandoli a un'assemblea in programma venerdì 2 ottobre alle 21 all'auditorium 'Don Besana' di Busto Garolfo. Gli ingressi, per l'emergenza Covid, saranno contingentati. Per questo è stata prevista anche la possibilità di seguire l'appuntamento anche sul profilo youtube del Comune di Casorezzo. Dopo l'assemblea pubblica organizzata sempre a Busto Garolfo una manciata di mesi fa nel periodo pre-Covid, i cittadini avranno, quindi, la possibilità di conoscere l'evoluzione della situazione. Susanna Biondi e Pierluca Oldani, rispettivamente primi cittadini di Busto Garolfo e Casorezzo, intonano un concetto chiaro: quella discarica sarebbe un colpo al cuore per l'ambiente del territorio e causerebbe scompensi irreversibili, quindi non s'ha da fare.

