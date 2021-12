Cava: "Bene sospensiva del Tar"

"Bene la sospensiva del Tar sulla cava di Casorezzo, ma la guardia non va abbassata", lo ha detto Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega.

“Bene la sospensiva del Tar sulla cava di Casorezzo, ma la guardia non va abbassata. La Lega sta con i cittadini dei Comuni del Parco del Roccolo che non vogliono che il loro territorio diventi una discarica con un 'buco' di 600 mila metri cubi da riempire”. Così Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega per Salvini-Premier e vice capogruppo alla Camera dei Deputati. “A febbraio – aggiunge Cecchetti – il Tar si pronuncerà. Siamo fiduciosi che la giustizia amministrativa blocchi definitivamente le autorizzazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano ed eviti un danno ambientale”.

