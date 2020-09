De Gregori torna 'live'

Francesco De Gregori porta “OFF THE RECORD” a Milano, sul palco del Teatro dal Verme, dal 4 dicembre.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto con la serie di concerti realizzati dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 al Teatro Garbatella di Roma, Francesco De Gregori porta “OFF THE RECORD” a Milano, sul palco del Teatro dal Verme, dal 4 dicembre.

Queste le prime date attualmente confermate di “OFF THE RECORD”:

4 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

5 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

6 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

I biglietti per le date di “OFF THE RECORD” saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, martedì 29 settembre, su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendita abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Sin dal titolo, “OFF THE RECORD”, si annuncia come un concerto particolarmente “confidenziale”, e durante le serate FRANCESCO DE GREGORI e la sua band (Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere e Paolo Giovenchi alle chitarre) proporranno una scaletta molto variabile e quasi improvvisata.

“OFF THE RECORD” di Francesco De Gregori si inserisce nel calendario del Teatro dal Verme di Milano come anteprima del progetto “La Casa della Musica, I Pomeriggi Musicali”.

