'Fornaroli': lavori al Corpo F

Sono in corso di realizzazione presso l'ospedale di Magenta i lavori di ristrutturazione che riguardano il nuovo Blocco Operatorio, Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e Rianimazione, situati al primo piano del Corpo F. Questi lavori, finanziati dallo Stato e da Regione Lombardia per un importo complessivo di euro 12.800.000,00, comprendono anche l’adeguamento dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Patologia Neonatale presenti al terzo piano del Monoblocco ospedaliero. La chiusura lavori è prevista a fine giugno 2021. Questi interventi si sono resi necessari anche per assicurare una maggiore sicurezza per i cittadini e gli operatori sanitari mediante l’adeguamento sismico del corpo F e il miglioramento della fruibilità dei 'percorsi verticali', attraverso la realizzazione di un nuovo blocco ascensori posto a cavallo tra il corpo F e il Monoblocco Ospedaliero (ascensori dedicati al trasporto materiale sporco e pulito, alleggerendo così gli altri ascensori esistenti del corpo F, che saranno rifatti e dedicati solo all’utenza e agli operatori). La fase attuale dei lavori prevede - dal 1 ottobre 2020 al 19 marzo 2021 - la momentanea chiusura del percorso 'esterno coperto' che dal corridoio 'cinema' conduce al Monoblocco, alle palazzine esterne e al corpo F. Mediante gli ascensori presenti nell’edificio P, un semplice percorso dedicato accompagnerà l’utente alle scale e agli ascensori del corpo F fino ai servizi ospedalieri. La direzione della ASST si scusa fin d’ora per eventuali disagi e ha garantito un accesso facilitato per i cittadini e i pazienti più fragili, anche attraverso una adeguata cartellonistica. I lavori non comporteranno alcuna riduzione o sospensione delle attività sanitarie e, al termine, assicurerà all’ospedale di Magenta un maggior comfort e sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari, come previsto dal più moderni standard di accreditamento e sicurezza.

