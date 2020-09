Nuova veste per l'ecocentro

Il suo potenziamento ha richiesto giorni di lavoro intenso. Adesso l'ecocentro di Casorezzo è pronto per presentarsi in veste rinnovata ai cittadini.

Il suo potenziamento ha richiesto giorni di lavoro intenso. Adesso l'ecocentro di Casorezzo è pronto per presentarsi in veste rinnovata ai cittadini. I miglioramenti, voluti dalla giunta del sindaco Pierluca Oldani, hanno nomi precisi: una nuova garitta, una nuova pesa, cassonetti interrati e la possibilità di passare anche quando vi sia un'auto in sosta. Novità che i cittadini potranno apprezzare nell'inaugurazione prevista per mercoledì 30 settembre alle 18. "E' un progetto - spiega Oldani nell'invitare i cittadini alla cerimonia - che ci consentirà di avere un servizio di raccolta rifiuti più efficiente, sostenibile e vantaggioso per tutti". I rifiuti potranno essere conferiti, a partire dal primo ottobre, lunedì e giovedì tra le 10 e le 12 e tra le 16 e le 18, martedì e venerdì tra le 16 e le 18 e sabato tra le 10 e le 13 e tra le 14 e le 18.

