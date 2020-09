Cuggiono: arriva la fiaccolata

Un gruppo di adolescenti e giovani dell’Oratorio S. Giovanni Bosco arriverà dall’Abbazia di Morimondo per una simbolica ma significativa Fiaccolata. Arrivo previsto per le 18.45 in Basilica.

L’Oratorio si prepara a rivivere una tradizione che, negli ultimi anni, aveva lasciato il posto ad altre iniziative. Nel pomeriggio di oggi, sabato 26 settembre, un gruppo di adolescenti e giovani dell’Oratorio S. Giovanni Bosco partirà alla volta dell’Abbazia di Morimondo per una simbolica ma significativa Fiaccolata. La luce del loro passaggio attraverso i paesi e le vie del nostro territorio sarà una bella testimonianza, che regalerà un messaggio di speranza in tempi non certamente facili. L’arrivo in Basilica sarà anticipato per le 18.45 (chiunque lo desideri può venire ad accogliere i ragazzi in Piazza). Domani pomeriggio i giochi in oratorio daranno il via alla Festa dell’Oratorio, ricca di tante proposte, come gli stand con i bellissimi “giochi di una volta”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro