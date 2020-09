Chi entra in Consiglio?

Errori nei conteggi: "Confermiamo quanto detto durante la proclamazione indicando Rosalba Mangialardi come Consigliere e Mattia Lassini come primo dei non passati".

Dopo quattro giorni dallo scrutinio del voto, 'forse' si è arrivati alla quadra del nuovo Consiglio comunale cuggionese. Perchè se la vittoria di 'Cuggiono Democratica' e Giovanni Cucchetti è stata netta, i conteggi delle preferenze hanno avuto qualche 'problematica'.

"Tutto il gruppo di Cuggiono Democratica è estremamente dispiaciuto per quanto accaduto nel conteggio delle preferenze. Per un disguido si è dovuto ricontrollare il conteggio dell’ultima degli eletti e del primo non passato - scrive il gruppo di 'Cuggiono Democratica', perchè nel 'seggio 6' vi è stato qualche problema di conteggio - Confermiamo quanto detto durante la proclamazione indicando Rosalba Mangialardi come Consigliere e Mattia Lassini come primo dei non passati. Auguriamo a Rosalba buon lavoro e rinnoviamo a Mattia la fiducia nelle sue competenze e capacità che sappiamo essere una risorsa per la nostra comunità e per il nostro gruppo".

