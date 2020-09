Maltempo: cade un albero

Una pianta, a causa della forte pioggia, si è spezzata, finendo su parte della carreggiata in via Nosate a Turbigo. Sul posto, la Polizia locale e i Vigili del fuoco.

Polizia locale e Vigili del fuoco in via Nosate a Turbigo. La forte pioggia e il maltempo che si sono abbattuti, proprio in queste ore, sul nostro territorio hanno, infatti, spezzato un albero che ha invaso parte della carreggiata. Subito sul posto, come detto, si sono portati gli agenti del comando turbighese e i pompieri che hanno dato avvio a tutte le necessarie procedure per togliere la pianta e liberare la strada.

