'Giornata riconoscenza alpini'

Il 2 aprile di ogni anno si celebrerà la 'Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini'. La ricorrenza è stata istituita dal consiglio regionale nella giornata di San Maurizio, protettore degli alpini. È stato scelto il 2 aprile proprio perché coincide con la data dell'inaugurazione dell'ospedale da campo di Bergamo realizzato in piena emergenza Covid-19 grazie al preziosissimo aiuto, appunto, degli alpini.

