Casorezzo: caso Covid a scuola

Un'intera classe delle scuole Primarie di Casorezzo è stata l'altro giorno posta in quarantena a seguito dell'emergere di un caso di positività da Covid-19.

Il problema si è manifestato, ma è stato affrontato con tempestività. Un'intera classe delle scuole Primarie di Casorezzo è stata l'altro giorno posta in quarantena a seguito dell'emergere di un caso di positività da Covid-19. "Certamente la cosa ci ha un po' preoccupato - spiega il sindaco Pierluca Oldani - ma la situazione è stata prontamente affrontata, perché il dirigente scolastico ha dato rapida attuazione a tutti i protocolli previsti, tutto in poche ore; certo capisco la situazione di disagio che si crea per i genitori che devono tenere i figli a casa ma questa è la procedura che dobbiamo seguire". Oldani, peraltro, visto il permanere dell'emergenza, ha deciso anche di celebrare il prossimo consiglio comunale di fine mese in streaming.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro