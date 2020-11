Casorezzo: chiusure scuole come da protocollo

"Dirigenti scolastici, docenti e famiglie di tutte le nostre scuole stanno lavorando in sinergia e stretta collaborazione per assicurare agli studenti una crescita scolastica e personale".

Non sono di certo mancate le polemiche dopo la decisione di domenica scorsa, presa dal sindaco Pierluca Oldani, di chiusura delle scuole primaria e secondaria di Casorezzo. “Non è una decisione che un sindaco prende a cuor leggero…Purtroppo, però il numero delle classi poste in quarantena era diventato troppo elevato: 8 su 19. So che difficilmente il luogo dei contagi è la scuola: gli insegnanti sono molto rigorosi nel far rispettare le regole, i bambini e i ragazzi sono ligi nell'applicarle. Tuttavia, il contagio si è propagato sia tra i docenti che tra i discenti. Perciò si è resa necessaria questa scelta.”

Queste le parole del primo cittadino a spiegazione della scelta presa in accordo con ATS, Prefettura, e Dirigente Scolastico, in via precauzionale al fine di contenere la diffusione del contagio.

E come ogni decisione difficile e a tratti scomoda, si porta dietro critiche e supposizioni, in alcuni casi non rispecchianti la realtà. Nel caso specifico si tratta della circolazione di notizie che vedrebbero una maestra della scuola primaria in aula con la febbre, nonostante un suo congiunto in isolamento in attesa di tampone. Tale notizia oltre a non rispecchiare la realtà dei fatti rischia di andare a minare il duro lavoro che tutta la scuola sta portando avanti per assicurare agli studenti un ambiente sicuro.

Membri del corpo docenti confermano infatti come tutte le norme di sicurezza vengano scrupolosamente rispettate da docenti, studenti e famiglie. In ogni plesso è presente un ‘responsabile Covid’ che coordina e si assicura che tutte le norme anti-contagio vengano applicate da tutti, ogni giorno. Il lavoro che viene fatto dietro le quinte è immane, faticoso e a tratti molto impegnativo, ma permette ai nostri ragazzi di vivere la loro esperienza scolastica nel modo più sicuro.

Dirigenti scolastici, docenti e famiglie di tutte le nostre scuole stanno lavorando in sinergia e stretta collaborazione per assicurare agli studenti una crescita scolastica e personale. Non permettiamo che notizie non vere macchino l’immagine di una scuola che ce la sta mettendo tutta!

