Luce e fumi nell'area feste

Nell'area feste e nella zona bar del parco dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino una nuova veste illuminante e un impianto di rilevazione dei fumi.

Via libera. L'Amministrazione comunale del sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi sta per dotare l'area feste e la zona bar del parco dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di una nuova veste illuminante e di un impianto di rilevazione dei fumi. Tutto emerge dal progetto esecutivo licenziato dalla giunta e nel quale, per portare l'obiettivo a compimento, sono stati messi in campo 28 mila euro. L'obiettivo complessivo risiede nel fornire alla cittadinanza una struttura sempre più funzionale ad un'ottimale fruizione degli spazi contenuti in un polmone verde sempre molto frequentato dai cittadini. "Il progetto - si legge nella relazione che lo descrive - è relativo alla realizzazione presso l'area feste e zona bar di un impianto di illuminazione normale e di emergenza comprendente la fornitura e la messa in opera di corpi illiuminanti, di un impianto di rilevazione fumi comprendente la fornitura e la messa in opera di punti di rilevazione e di allarme". Per l'impianto di illuminazione normale si prevede la posa su palo di quattro proiettori di luce. Quanto all'illuminazione d'emergenza, pensata nel caso in cui venga a mancare l'energia elettrica di alimentazione degli impianti, "E' ottenuta tramite l'impiego di corpi illuminanti auto alimentati a led e nell'area feste tramite montaggio su palo di corpi illuminanti". Per quanto concerne l'impianto che sarà adibito alla rilevazione dei fumi, la relazione specifica che "Le zone da controllare sono locali ristoro, cucina e depositi" e che "In tutte le aree interessate vicino alle uscite di sicurezza saranno installati i pulsanti d'allarme incendio e le targhe ottico-acustiche". Misure volte a rendere più funzionale la zona potenziandone la luminosità e la sicurezza.

