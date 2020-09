San Pietro: i conti non tornano

I lavori di restauro alla chiesetta di San Pietro di Buscate sono in corso, ma in dirittura d'arrivo: se ne prevede l'ultimazione entro settembre.

I lavori di restauro alla chiesetta di San Pietro di Buscate sono in corso, ma in dirittura d'arrivo: se ne prevede l'ultimazione entro settembre. Rispetto alla spesa iniziale stimata di 160 mila euro, però, si sono evidenziati costi imprevisti e per variazioni richieste dalla Sovrintendenza per circa 30.500 euro, oltre alla TOSAP richiesta dal Comune (18.500 euro) per una spesa totale finale di 209 mila euro. “Fino a fine agosto abbiamo ricevuto offerte dai parrocchiani per un ammontare di 83.850 euro e dalla CEI per un contributo di 50 mila euro – spiega don Piero – Restano da reperire fondi per 75.150 euro. Nel frattempo, per far fronte ai pagamenti la Curia ha autorizzato un fido bancario straordinario a tasso agevolato. Facciamo appello alla storica generosità dei parrocchiani buscatesi, nonostante il difficile momento che tutti stiamo vivendo per la pandemia da Coronavirus, che ringraziamo sin da ora per quanto potranno fare”. Le offerte sono fiscalmente detraibili fino al 19% se fatte tramite bonifico bancario o con assegno. Per conoscere le modalità, basta chiamare gli uffici parrocchiali al numero 0331/800523.

