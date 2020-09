Oratori: domenica insieme

Gli oratori di Busto Garolfo e Olcella intendono festeggiare la loro ripresa domenica 27 settembre. Diversi momenti per ritrovarsi dopo i lunghi e complessi mesi appena passati.

La loro riapertura ha un significato particolare. Non è un semplice rispalancare la porta ai ragazzi, ma il segno distintivo di un ritorno alla normalità a lungo desiderato dopo le punte emergenziali del Covid-19. Soprattutto per i giovani che, in quest'esperienza, hanno pagato un prezzo altissimo nel dovere rinunciare a quello stare insieme per vivere occasioni di crescita comune. Per questo gli oratori di Busto Garolfo e Olcella intendono festeggiare la loro ripresa domenica 27 settembre. Si partirà alle 10 con la celebrazione di una Messa a Olcella, cui seguirà un pranzo alle 12.30. Il pomeriggio, a partire dalle 15, angolo ludico con la proposta di diversi giochi e, alle 17, oltre ai vespri, ecco una cena e un momento di convivialità per giovani e famiglie al Sacro Cuore. Riaprire per tornare a stare insieme. Riaprire per divertirsi e riscoprire il piacere di una normalità rimasta sospesa a lungo. Busto Garolfo è pronta a guardare avanti con fiducia.

