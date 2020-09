'Cambio di stagione. Svuotatutto'. Il 25, 26 e 27 settembre tanti vantaggi per i clienti nei negozi aderenti con 'Commercianti in Piazza', in collaborazione con Confcommercio.

Un weekend da... svuotatutto. E' solo l'ultima iniziativa pensata e promossa dai 'Commercianti in Piazza' di Castano, con la Confcommercio, e che andrà 'in scena', appunto, il prossimo fine settimana. Il 25, 26 e 27 settembre, insomma, in tutti i negozi aderenti ecco 'Cambio di stagione. Svuotatutto', l'occasione per i clienti di acquistare con importanti e significativi vantaggi. E assieme, poi, spazio anche alle nuove collezioni, pronte a sorprendere tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro