'Punti tampone' per gli studenti

Definita la rete dei punti tampone cui potranno rivolgersi gli studenti. Ecco, allora, l'elenco del nostro territorio, dove sottoporsi al test muniti della specifica autocertificazione.

Definita la rete dei punti tampone cui potranno rivolgersi gli studenti. “Le nostre ATS in stretto raccordo con le ASST hanno definito una rete capillare di punti d’accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando l’elenco dei punti tampone attivati in tutta la Lombardia. “Si tratta di un impegno straordinario, senza precedenti, che si pone l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico rispettando l’equilibrio fra l’attività didattica e la sicurezza sanitaria. Per le altre fasce della popolazione – conclude l’assessore – i tamponi continueranno a essere eseguiti su prenotazione negli orari e nei luoghi definiti dalle ATS”. Nel nostro territorio, allora... ASST OVEST MILANESE: Abbiategrasso, ospedale Cantù piazza Mussi 1 Punto di Primo Soccorso (lunedì-sabato 9-13); Legnano, via Papa Giovanni Paolo II Pronto Soccorso Area Pediatrica (sabato 9-13); Legnano, via Canazza 1 ingresso vecchio ospedale drive through (lunedì-venerdì 9-13); Magenta, via Donatori del Sangue Ambulatorio 'post' dimissioni (lunedì-sabato 9-13). ASST SETTELAGHI: Varese, Padiglione di ingresso in viale Borri ex centro trasfusionale (lunedì-sabato dalle 9 alle 13, accesso consentito senza prenotazione, muniti della specifica autodichiarazione prevista da Regione Lombardia). ASST VALLEOLONA: Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, piazzale Solaro Poliambulatorio.

