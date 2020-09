L'area al primo piano della palestra delle Medie di Vanzaghello adibita a piccole sedi per le realtà associative del paese. Si lavora per creare sempre più una 'Casa delle associazioni'.

Spazi per le associazioni al primo piano della palestra delle scuole Medie di Vanzaghello: l'obiettivo è stato raggiunto e, adesso, si lavorerà perché quell'area diventi sempre più una vera e propria 'Casa delle realtà associative'. "Fin dall’inizio del nostro mandato - scrive l'attuale squadra di governo del paese - c’eravamo posti come traguardo quello di rivalutare le strutture comunali al fine di metterle in sicurezza e renderle fruibili alla cittadinanza". Così, ecco che, durante l'ultimo consiglio comunale, è stato approvato il 'Regolamento per l’utilizzo e l’assegnazione dei locali presso la Casa delle Associazioni', per rispondere alle esigenze, appunto, di varie associazioni e per regolarizzare una realtà importante del tessuto associativo locale. "L'ambiente posto al primo piano della palestra delle Medie - continuano - dopo un'importante messa in ordine con tinteggiatura delle pareti, sistemazione delle infiltrazioni, sostituzione dell’illuminazione interna e degli arredi, è, ora, adibito a piccole sedi per quanti ne faranno richiesta. Un altro passo in avanti per portare, sempre più, i gruppi associativi al centro della vita sociale di Vanzaghello".

