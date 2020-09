Casorezzo 'Let's Green!'

Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ha voluto chiamare a raccolta i residenti del suo comune invitandoli a prendere parte all'iniziativa 'Let's Green!'.

Al coinvolgimento dei cittadini in iniziative ecologiche e solidali non è nuovo. E anche questa volta Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, ha voluto chiamare a raccolta i residenti del suo comune invitandoli a prendere parte all'iniziativa 'Let's Green!'. Si tratta di un insieme di iniziative che scuole, cittadini, associazioni possono mettere in atto per mostrare la saldezza della loro coscienza ecologica e il desiderio, quindi, di vivere in un ambiente sempre più depauperato da inquinamento e rifiuti e rifulgente di salubrità. Le iniziative potranno essere poste in essere entro il 30 novembre e prevedono, per i Comuni vincitori, l'erogazione di alcuni premi. "Il vostro contributo - scrive Oldani ai casorezzesi - sarà fondamentale per coinvolgere il più alto numero possibile di partecipanti. Più cittadini parteciperanno, più punti otterrà il tuo Comune". Una sensibilità ecologica su cui l'Amministrazione Oldani spinge non da oggi.

