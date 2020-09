"File ospedale devono finire"

Sugli ingressi scaglionati all’ospedale 'Fornaroli' di Magenta e della gente che attende fuori è intervenuto proprio in queste ore, sulla sua pagina Facebook, il vice sindaco Simone Gelli.

A proposito degli ingressi scaglionati all’ospedale 'Fornaroli' di Magenta e della gente che attende fuori, sull’atrio, il proprio turno, è intervenuto proprio in queste ore, sulla sua pagina Facebook, il vice sindaco Simone Gelli. E lo ha fatto con un post durissimo. “Spero che questa idiozia finisca quanto prima. Non si possono tenere persone anziane in piedi fuori dal nostro ospedale così a lungo. Capisco le misure anti Covid, ma si cerchi presto una soluzione al problema. Sicurezza e benessere dovrebbero essere la prima attenzione per chi gestisce le nostre strutture ospedaliere”, ha scritto Gelli.

