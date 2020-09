Busto: Fiera autunnale

Busto Garolfo, il prossimo 4 e 5 ottobre, spalanca le porte alla sua 'Fiera autunnale'. Una serie di appuntamenti e momenti dedicati alla cittadinanza intera.

C'è voglia di normalità, come dappertutto. Desiderio di ritrovarsi, di dirsi che il Covid-19 ha portato una colata di dolore, ma non è riuscito a seppellire la speranza. E di dichiararselo in un'occasione di festa e di convivialità. Busto Garolfo, il prossimo 4 e 5 ottobre, spalanca le porte alla sua 'Fiera autunnale', dove le occasioni per poter rivendicare la gioia e l'orgoglio di essere paese non solo non mancheranno, bensì saranno anche multiformi: si va dal mercatino delle curiosità ai videogames, da una mostra fotografica sulle attività commerciali che animarono il territorio bustese durante il secolo scorso in sala consiliare a quella di street art nella cornice di villa Brentano. Il parco Falcone e Borsellino e piazza Lombardia saranno elementi catalizzatori di questo ritorno al sorriso che Busto Garolfo va cercando da tempo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro