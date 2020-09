Insieme 'Puliamo il Mondo'

Anche quest'anno, il Comune di Vanzaghello aderirà all'importante appuntamento. Evento in collaborazione con 'Gruppo Plogging Vanzaghello'.

'Puliamo il Mondo' e... facciamolo assieme. Già, perché anche quest'anno, il Comune di Vanzaghello aderirà all'importante appuntamento. L'evento (in programma domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, nel parcheggio del cimitero) sarà in collaborazione con il 'Gruppo Plogging Vanzaghello', composto da volontari attenti alle problematiche ambientali, con forte senso civico e voglia di mettere a disposizione il proprio tempo per dare un contributo per la tutela del nostro territorio. Tutti i partecipanti saranno registrati e dovranno sempre attenersi alle precauzioni igieniche personali e comportamentali: distanza interpersonale, uso di mascherine idonee qualora non sia possibile rispettare la distanza, lavaggio delle mani e rispetto di tutte le buone norme comportamentali utili ad evitare la diffusione del virus. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 22 settembre, mediante invio all’indirizzo mail info [at] comune [dot] vanzaghello [dot] mi [dot] it, del modulo scaricabile dal sito web comunale.

