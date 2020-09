Auto prende fuoco sulla Statale

Una lunga colonna di fumo si è levata dal cavalcavia di corso Italia a Magenta. E’ accaduto mercoledì verso mezzogiorno quando un’auto, modello Citroen, che transitava lungo la statale 526 ha preso fuoco accidentalmente. Il conducente si è accorto del fumo che usciva dal motore ed è riuscito prontamente ad accostare mettendosi al riparo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco giunti sul posto con due autopompe da Inveruno. Il veicolo è andato completamente distrutto. La Polizia locale di Magenta ha regolato il passaggio delle auto lungo corso Italia, strada sempre molto trafficata.

