Il dottor Gambaro direttore Oculistica

Conclusa la procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore della Struttura Complessa di Oculistica, prende servizio il dottor Stefano Gambaro quale nuovo responsabile del reparto presso l’ospedale di Abbiategrasso. Classe 1958, il dottor Gambaro si è laureato a pieni voti in Medicina e Chirurgia, nel 1983, presso l’Università di Milano, dove ha anche conseguito la specializzazione in Oculistica. Castanese di nascita, residente a Inveruno, dal 2010 è direttore della Struttura Complessa di Oculistica del presidio ospedaliero 'E. Bassini' di Milano, Direttore del Centro Oculistico Infantile (C.O.I.) – Milano e responsabile dell’attività di Oculistica dell’ospedale 'Città di Sesto San Giovanni'. Nel corso degli ultimi dieci anni, Stefano Gambaro ha maturato una casistica operatoria che supera i quattromila interventi sull’apparato oculare e ha al suo attivo pubblicazioni a carattere scientifico e un'intensa attività di docente sui temi delle patologie oculari presso l’Università di Milano e Milano-Bicocca. E’ membro del Consiglio Direttivo della Società Oftalmologica Lombarda (S.O.L.) e della Società Italiana di Oftalmologia Legale (S.I.O.L.). 2 “Con la nomina del dottor Gambaro - spiega il direttore generale, Fulvio Edoardo Odinolfi - assicuriamo all’Ospedale di Abbiategrasso un qualificato professionista che potrà garantire e continuare l’eccellenza del Reparto di Oculistica”

