La storia di Matteo su TV2000

Domattina Francesca sarà negli studi di TV2000 per raccontare l'impegno di Matteo per AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro: alle 7.30 tutti sintonizzati sul canale 28 del digitale terrestre.

Circa due anni fa Matteo Losa fu ospite del programma 'Bel tempo si spera' su Tv2000. "Lui era lì in qualità di testimonial AIRC - Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro - commenta Francesca Favotto - Fu una chiacchierata meravigliosa su argomenti pesantissimi, ma che lui col suo sorriso e il suo entusiasmo riusciva a rendere leggeri come una piuma.

Diceva che aveva una fame insaziabile di lieto fine, ci credeva davvero e ha vissuto fino in fondo questo suo desiderio: fino alla fine, infatti, ha conservato la stessa luce negli occhi, lo stesso luminoso sorriso.

Ecco, domattina ci sarò io in quello studio, seduta su quelle poltrone: alle 7.30 tutti sintonizzati sul canale 28 del digitale terrestre.

Toccherà a me portare alto il ricordo di Matteo e non far rimpiangere il suo meraviglioso sorriso. Spero di esserne all’altezza".

Le tante emozioni che Matteo ha sempre donato torneranno così ad essere testimoniate domani, in un'occasione davvero speciale. Tutti noi, suoi grandi fan, saremo così sintonizzati per lui.

