La scuola 'Paganini' in piazza

La scuola di musica Niccolò Paganini concede il bis. Per festeggiare i 20 anni di attività e di presenza costante nell’Altomilanese ha deciso di organizzare un nuovo concerto: dopo l’esibizione live del luglio scorso, sabato 19 settembre sei maestri della scuola saliranno sul palco di piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano per l’ultimo appuntamento estivo della scuola di musica. La serata, organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro Loco sangiorgese con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, sarà anche l’occasione per l’amministrazione comunale di ringraziare la cittadinanza per la solidarietà dimostrata durante il lockdown e durante tutto il complesso periodo di emergenza che ha contraddistinto la prima parte dell’anno. "Ci ritroviamo in piazza con un evento live, in quella che è la scenografia naturale per la nostra scuola», sottolinea Fabio Poretti, direttore della Niccolò Paganini. «Ci ritroviamo con quell’entusiasmo che arriva dai nostri 20 anni di attività nel diffondere la cultura e la passione per la musica, forti degli oltre mille allievi che solamente l’anno scorso hanno frequentato i nostri corsi". Accanto alla Paganini c’è, ancora una volta, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nel ribadire il proprio ruolo "Di banca locale che vuole essere vicina al proprio territorio», ricorda il presidente dell’istituto, Roberto Scazzosi. «Il periodo non semplice, che abbiamo vissuto e che speriamo di metterci alle spalle quanto prima, deve essere stimolo all’unità, ad un impegno corale per far tornare il territorio a crescere sotto ogni punto di vista. Da oltre 120 anni, la Bcc c’è senza mai rinunciare ai propri valori fondanti quali la cooperazione, la mutualità e il sostegno a famiglie e imprese". Protagonista del concerto la band composta dai maestri della scuola Paganini: Gabriella Sciortino (voce), Federico Riva e Alex Mandelli (chitarre), Omar Ceriotti (batteria), Fabio Rabbolini (basso) e Alex Bioli (sax) proporranno un repertorio di facile ascolto, con brani pop/rock presi dalla scena nazionale e internazionale, per una serata di grande divertimento. L’inizio del concerto è previsto alle 21.15; l’ingresso è gratuito, ma per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 347/3931564.

