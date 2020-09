Scuola: pronti via!

Emozioni infinite questa mattina per gli studenti che entravano a scuola. Dopo mesi di assenza è inutile negare che questo inizio di anno scolastico rimarrà nella storia.

Emozioni infinite questa mattina per gli studenti che entravano a scuola. Dopo mesi di assenza è inutile negare che questo inizio di anno scolastico rimarrà nella storia. Cartelli di benvenuto per gli alunni di prima e di bentornati per gli altri. Eravamo davanti alle Santa Caterina di Magenta dove le mamme si affrettavano a sistemare bimbe e bimbi per gli ingressi una classe per volta. Come vogliono i protocolli di sicurezza di questo periodo. Gran vociare di bimbi nel vicino asilo Giacobbe dove le insegnati erano impegnate a mantenere la calma. L'assessore alle Politiche Scolastiche Simone Gelli ha postato gli auguri di un buon inizio anno scolastico ai quali ci uniamo.

