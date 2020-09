Una Patronale... diversa

Nonostante le ferme restrizioni di sicurezza anti-Covid19 saranno diversi gli appuntamenti per i bernatesi che non vogliono rinunciare alla festa più attesa dell’anno.

La tradizionale festa popolare del nome di Maria di Bernate Ticino, in programma nel secondo week end si settembre, prenderà il via in modalità ridotta per rispettare le attuali norme di contenimento dei contagi.

Annullati gli eventi principali della festa: il palio dei Rioni, in programma per venerdì 11 settembre, la processione mariana sul Naviglio Grande, tradizionalmente fissata per sabato 12 settembre e infine la Regata Storica, protagonista indiscussa della domenica pomeriggio.

“...Le consuete manifestazioni per la festa patronale attirano migliaia di persone ed è praticamente impossibile evitare gli assembramenti così come è praticamente impossibile il controllo circa l’uso della mascherina in caso di non rispetto del distanziamento interpersonale. Da subito si è deciso di sospendere la processione mariana sul Naviglio Grande (ovviamente in accordo con il Parroco) così come lo spettacolo pirotecnico. Per la regata, invece, le condizioni poste (alcune suggerite anche dalle forze dell’ordine - gara in orario mattutino con possibilità di riprese per la trasmissione on line, non chiusura del ponte e nessuna sosta di persone, veloce premiazione) non sono state condivise da tutti i vogatori con la principale motivazione che senza la gente di Bernate la regata non può essere la stessa. Ho comunque chiesto le autorizzazioni necessarie al consueto svolgimento per essere pronti qualora le disposizioni nazionali e regionali lo avessero consentito. Così non è stato; le misure per contenere il contagio del virus sono state prorogate. Per questo motivo anche la XXXVI edizione della Regata Storica è rimandata al 2021.”

Con queste parole il sindaco Mariapia Colombo ha annunciato, tramite social nella giornata di martedì 8 settembre, la sospensione dei principali eventi della festa. Nonostante queste ferme decisioni saranno diversi gli appuntamenti per i bernatesi che non vogliono rinunciare per la festa più attesa dell’anno. Sabato 12 settembre alle ore 20.45 in Chiesa verrà recitato un rosario meditato, a seguire nel campo dell’oratorio l’Amministrazione Comunale propone una serata dedicata alla Regata Storica, dove ne verrà ripercorsa la storia con l’intervento dei vogatori di ieri e di oggi. Un omaggio ad uno dei simboli di Bernate e della sua storia. Domenica alle ore 11.00 durante la S. Messa ci sarà il saluto a Don Claudio Mainini, missionario “Fidei Donum” in partenza per il Camerun. Il week end di festa si concluderà lunedì 14 settembre con la S. Messa (ore 10.30) per tutti i defunti, che vedrà la partecipazione dei sacerdoti e religiosi/e nativi ed emeriti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro